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27.04.2020 - 11:19 | | AA

FETÖ şüphelisi 4 eski öğretmenin 15 yıla kadar hapsi istendi

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) bağlı kuruluşlarda öğretmenlik yaptıkları belirlenen tutuksuz 4 sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

FETÖ şüphelisi 4 eski öğretmenin 15 yıla kadar hapsi istendi

Örgüt üyesi oldukları iddia edilen eski tutuksuz öğretmenler Y.D, M.A, K.O. ve N.E. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Şüpheliler hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, zanlıların FETÖ/PDY'nin eğitim kurumlarında öğretmenlik ve idarecilik yaptıkları, örgüt elebaşının talimatı sonrası örgütün finans kuruluşu Bank Asya'da katılım hesabı açtırdıkları belirtildi.

Şüphelilerin birçok kez FETÖ üyeleriyle irtibata geçtiğine ilişkin HTS kayıtlarına yer verilen iddianamede, zanlıların örgütsel sohbet toplantılarına katıldıkları, FETÖ/PDY'nin amaçlarını ve yöntemlerini bilerek hiyerarşik yapısına dahil oldukları kaydedildi.

İddianamede ifadelerine yer verilen şüpheliler ise suçlamaları kabul etmedi.

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