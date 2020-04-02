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02.04.2020 - 11:38 | | AA

FETÖ şüphelisi 5 eski öğretmenin 15 yıla kadar hapsi istendi

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) bağlı kuruluşlarda öğretmen olarak çalıştıkları belirlenen tutuksuz 5 sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

FETÖ şüphelisi 5 eski öğretmenin 15 yıla kadar hapsi istendi

Örgüt üyesi oldukları iddia edilen eski öğretmenler tutuksuz N.E, M.O, M.Ş. B.B. ve M.B. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Şüpheliler hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, zanlıların FETÖ/PDY'nin eğitim kurumlarında öğretmenlik ve idarecilik yaptıkları, örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya'da katılım hesabı açtırdıkları aktarıldı.

Şüphelilerin birçok kez FETÖ üyeleriyle irtibata geçtiğine ilişkin HTS kayıtlarına yer verilen iddianamede, zanlıların örgütsel sohbet toplantılarına katıldıkları, FETÖ/PDY'nin amaçlarını ve yöntemlerini bilerek hiyerarşik yapısına dahil oldukları kaydedildi.

İddianamede ifadelerine yer verilen şüpheliler ise suçlamaları kabul etmedi.

 

Corona virüs testi yaptırmamak için doktorlara böyle direndiBeylikdüzü'nde iddiaya göre ateşi yüksek çıkan bir kadın, kendisine test yapmak isteyen sağlık görevlilerine direndi. "Ne koronası kardeşim, başımıza bir de bu çıktı" diyerek bağıran kadının görüntüleri sosyal medyadan paylaşıldı.
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