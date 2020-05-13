FETÖ şüphelisi avukat tutuklandı

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, İstanbul Barosuna kayıtlı avukat H.B. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Şüpheli H.B, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen H.B, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraşlı Mukadder Öksüz'ü telefonla aradıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, corona virüs dolayısıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na yüzüğünü göndererek destek olan ve cumhurbaşkanına hitaben mektup yazan Kahramanmaraşlı Mukadder Öksüz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.