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13.05.2020 - 15:10 | | AA

FETÖ şüphelisi avukat tutuklandı

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat tutuklandı.

FETÖ şüphelisi avukat tutuklandı

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, İstanbul Barosuna kayıtlı avukat H.B. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüpheli H.B, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen H.B, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

 

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