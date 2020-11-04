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04.11.2020 - 11:17 | | AA

FETÖ şüphelisi eski hakim ve savcı Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı

Edirne'de aralarında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi eski hakim ve savcının da bulunduğu 4 kişi yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

FETÖ şüphelisi eski hakim ve savcı Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı

Alınan bilgiye göre, istihbaratı değerlendiren Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe çıkışında bir otomobili durdurdu.

Kontrollerde, otomobildeki yolculardan, meslekten ihraç edilmiş eski hakim Ü.C. ve savcı Z.U'nun FETÖ ile bağlantılı oldukları ve daha önce ByLock kullandıkları belirlendi.

Polis ekipleri, Ü.C, Z.U. ve aynı araçtaki N.Ö. ve M.U'yu gözaltına aldı.

Şüpheliler, ifade işlemleri için Keşan Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

 

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