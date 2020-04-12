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12.04.2020 - 11:14 | | AA

FETÖ'cü astsubaya 'şefkat tokadı yersin' tehdidi!

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında  hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan eski astsubay, örgütün katalog evliliği için kendisine baskı yaptığını beyan etti.

FETÖ'cü astsubaya 'şefkat tokadı yersin' tehdidi!

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında eski astsubay O.Ş. hakkında 15 yıla  kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza  Mahkemesince kabul edildi.

Tutuksuz yargılanan O.Ş, iddianamedeki ifadesine göre, etkin pişmanlık  hükümlerinden yararlanmak istediğini belirterek itiraflarda bulundu.

Örgütle ilk irtibatının 2003'te öğrenim gördüğü okuldaki öğretmen M.Ü.  aracılığıyla olduğunu ve bu kişinin kendisini FETÖ evlerine yönlendirerek örgüt  elebaşına ait "vaaz" kasetleri dinlettirdiğini belirtti.

Bir süre sonra örgüt imamı olan V.Y'le iletişim kurduğunu aktaran O.Ş,  ''Ben üniversite sınavlarına kadar bu şahısla görüştüm. Görüşmelerimizde ders  çalışıyorduk. V.Y. bana örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in kasetlerini  dinlettiriyordu. Dört yıl bu şekilde geçti. 2008 yılında üniversite sınavlarına  girmeden önce V.Y. bana askeri okullara müracaat etmemi söyledi." ifadesini  kullandı.

O.Ş, 2008'de Hava Astsubay Meslek Yüksekokulunu kazandığını  belirterek, şöyle devam etti:

"Mahrem imam V.Y. okula başlamadan önce iki yıllık askeri okul eğitimi  süresince iki üç hafta da bir Isparta'dan İzmir'e gelip benimle görüşeceğini  söyledi. Bir aylık intibak eğitiminden sonra çarşıya çıktığımda V.Y'yi aradım ve  İzmir Üçyol'da buluştuk. Beni bir eve götürdü ve bundan sonra iki haftada bir bu  eve gelmemi istedi. Astsubay okulunda eğitim gördüğüm iki yıllık dönem içerisinde  V.Y'le bu evde görüştük. Görüşmelere ben hep yalnız olarak gittim. 2010 yılında  okuldan mezun oldum. Okulda dereceye girmiştim ve kura çekmeden istediğim yere  atanma hakkı kazandım. V.Y. bana Bandırma 6. Ana Jet Üs Komutanlığını tercih  etmemi söyledi. Ben de burayı tercih ettim."

"FETÖ, İRTİBATI KOPARMAMAK İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPTI"

Astsubay rütbesiyle 2010'da Bandırma 6. Ana Jet Üs Komutanlığındaki  görevine başladığını belirten O.Ş, bir süre sonra kendisini bölgenin mahrem imamı  Ö.A'nın ankesörlü telefonla ardışık arayarak görüşmeye çağırdığını anlattı.

Bandırma merkezde bir eve gittiğini ve bu örgüt evinde 6. Ana Jet  Üssünden devre arkadaşı olan iki astsubayın bulunduğunu ifade eden O.Ş, şunları  kaydetti:

"Ö.A. bizi tanıştırdı ve üçümüzün birlikte eve çıkmasını istedi.  Kendisiyle yapacağımız görüşmelere de birlikte katılmamızı istedi. Yaklaşık 1,5  yıl boyunca Ö.A. üçümüzle görüştü. Görüşmelerimizde Fetullah Gülen'e ait kitaplar  okuyorduk. Bir süre sonra ben liseden arkadaşım olan bir bayanla evlilik planları  yapıyordum. Örgüt şu an eşim olan kişiyle arkadaşlık etmeme karşı çıkıyordu.  Beni, zamanı geldiğinde uygun gördükleri biriyle evlendireceklerini  söylüyorlardı. Bu durum benim bu şahıslardan soğumama neden oldu. Mahrem imam  beni 'şefkat tokadı yersin' diyerek tehdit etti ancak buna rağmen ben 2013  yılında eşimle evlendim. FETÖ, ilerleyen dönemde de benimle kurduğu irtibatı  koparmamak için elinden geleni yaptı. Görev yaptığım süre zarfında daha önceden  yüz yüze kararlaştırılan örgütsel toplantıları aksattığım için beni ankesörlü ve  büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle arıyorlardı."

Örgütün gizli haberleşmede kullandığı ByLock ve diğer uygulamaları  kullanmadığını öne süren O.Ş, örgüt içerisinde bulunmaktan pişmanlık duyduğunu  ifade etti.

 

 

 

 

Polisi gören çocuklar böyle kaçtı!Şanlıurfa’da polis ekipleri sokağa çıkma yasağına uymayan çocukları uyardı. Çocuklar polisi görünce kaçtı.
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