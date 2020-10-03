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03.10.2020 - 12:21 | | AA

FETÖ'cü muvazzaf astsubaylara MÄ°T destekli operasyon

Erzurum ve Tunceli'de, FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ±'na (FETÃ–/PDY) mensup sÃ¶zde mahrem imamlarla aktif olarak gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye devam ettiÄŸi belirlenen 2 muvazzaf subay, MÄ°T destekli operasyonla yakalandÄ±.Â

FETÖ'cü muvazzaf astsubaylara MÄ°T destekli operasyon

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Erzurum ValiliÄŸinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Erzurum Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ soruÅŸturma Ã§erÃ§evesinde, mahrem askeri yapÄ±lanmada kripto haberleÅŸme sistemi olarak belirledikleri sabit ve aÃ§Ä±k hatlar aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla Ã¶rgÃ¼tÃ¼n mahrem imamlarÄ±yla irtibatlarÄ± tespit edilenlerin yakalanmasÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Erzurum MÄ°T BÃ¶lge BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžubesi koordinesinde 2 ilde eÅŸ zamanlÄ± dÃ¼zenlenen operasyonda, muvazzaf subaylar E.Ã‡. ve F.K. gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.

ÅžÃ¼pheliler, emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan sevk edildikleri adliyede Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± nÃ¶betÃ§i sulh ceza hakimliÄŸince tutuklandÄ±.

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PKK'nÄ±n simsarÄ± yakalandÄ±!PKK'nÄ±n yakalanan 'Lavrion SimsarÄ±' tutuklandÄ±. Araç kundakçÄ±sÄ± ise adli kontrolle serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.
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