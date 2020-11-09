09.11.2020 - 13:56 | | AA
Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi 2 eski hakim tutuklandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 2 eski hakim tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde yakalanarak gözaltına alınan meslekten ihraç edilmiş eski hakim Ü.C. ve Z.U'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine getirilen şüpheliler savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Polis ekipleri geçen hafta ilçe çıkışında bir otomobili durdurmuş, yapılan kontrolde FETÖ ile bağlantılı oldukları ve örgütün gizli iletişim ağı ByLock kullandıkları belirlenen eski hakimler Ü.C. ve Z.U. gözaltına alınmıştı.
Saros Körfezi'nde batan tekneden 4 saat yüzerek kurtulan Erden: Tekne 1 dakika içinde battıEdirne'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Enez ilçesi açıklarında dün batan balıkçı teknesinden 4 saat yüzerek kıyıya çıkan Murat Erden (32), teknenin dalga darbesi sonrası su almaya başladığını belirterek, Zaten saniyelik bir şey oldu. Biz de anlamadık. Tekne önce yana devrildi. Yana devrilince de bizi savurdu. Zaten 1 dakika içerisinde battı tekne. Belki 1 dakika bile sürmedi dedi.