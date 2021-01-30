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30.01.2021 - 22:42 | | DHA

FETÖ'den 4 yıldır aranan öğretmen tutuklandı

Ankara'da, silahlı terör örgütü kurma ve yönetme suçundan 4 yıldır aranan FETÖ mensubu öğretmen A.Y., jandarma ekiplerince düzenlenen 'Huzur ve Güven' uygulamasında yakalanarak gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklandı.

FETÖ'den 4 yıldır aranan öğretmen tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı'nca suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; Sincan ilçesinde yapılan 'Huzur ve Güven' uygulamasında şüphe üzerine durdurulan A.Y.'nin kimlik sorgulamasında silahlı terör örgütü kurma ve yönetme suçundan 4 yıldır arandığı tespit edildi. FETÖ mensubu olduğu ve 2016'da öğretmenlikten ihraç edildiği belirlenen A.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan A.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Bursa'da iki katlı tarihi ev yanarak kullanılamaz hale geldiBursa'nın Osmangazi ilçesinde, tarihi evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Kuruçeşme Mahallesi Yahşibey Caddesi'nde bulunan 2 katlı kullanılmayan tarihi evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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