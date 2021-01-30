FETÖ'den 4 yıldır aranan öğretmen tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı'nca suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; Sincan ilçesinde yapılan 'Huzur ve Güven' uygulamasında şüphe üzerine durdurulan A.Y.'nin kimlik sorgulamasında silahlı terör örgütü kurma ve yönetme suçundan 4 yıldır arandığı tespit edildi. FETÖ mensubu olduğu ve 2016'da öğretmenlikten ihraç edildiği belirlenen A.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan A.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.