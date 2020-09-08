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08.09.2020 - 09:04 | | İHA

FETÖ'den açığa alınan astsubay gözaltında

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında açığa alındığı ileri sürelen bir astsubay gözaltına alındı.

FETÖ'den açığa alınan astsubay gözaltında

Ediniline bilgiye göre, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında hakkında yakalama kararı çıkartılan Astsubay H.Ö., Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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