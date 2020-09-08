FETÖ'den açığa alınan astsubay gözaltında

Ediniline bilgiye göre, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında hakkında yakalama kararı çıkartılan Astsubay H.Ö., Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.