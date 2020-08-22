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22.08.2020 - 12:10 | | İHA

FETÖ’den açığa alınan astsubay tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında açığa alınan bir astsubay Samsun’da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FETÖ’den açığa alınan astsubay tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan Van Jandarma Komutanlığında görev yaparken FETÖ soruşturması kapsamında açığa alındığı öğrenilen Astsubay M.A., Samsun’da gözaltına alındı. Samsun İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Canik İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından Dereler Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alınan M.A. dün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Şüpheli M.A.’nın Görüntülü ve Sesli Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile görüntülü olarak İzmir Adliyesindeki soruşturmayı yürüten savcıya ve mahkemeye ifade verdi. Gece saat 02.00 sonuçlanan mahkemenin kararı üzerine M.A., tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.

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