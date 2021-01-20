20.01.2021 - 12:43 | | DHA
FETÖ’den aranan bir kişi tutuklandı!
Afyonkarahisar’da Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) üye olmak suçundan yürütülen soruşturma kapsamında hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce FÖTÖ soruşturması kapsamında çalışma başlatıldı.
Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ahmet E., isimli şahıs Afyonkarahisar otogarından Tokat’a gitmek üzere otobüse bineceği esnada ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Ahmet E.’nin gerekli işlemlerin ardından T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edileceği bildirildi.
Kaza yerinden kaçan alkollü ve ehliyetsiz sürücü polise yakalanınca “Ne kazası Mehmet abi” dediAntalya’da alkollü şekilde ters yola girip kaza yaptıktan sonra yakalanan sürücünün tepkisi görenleri hayrete düşürdü. Ters şeride girip kaza yaptıktan sonra olay yerinden kaçan alkollü ve ehliyetsiz otomobil sürücüsü polise yakalanınca “Ne kazası Mehmet abi” dedi. Yapılan alkol testi sonrası 1.50 promil alkollü olduğu ve ehliyeti bulunmadığı tespit edilen Atilla Ç., ifadesi alınmak üzere Gazipaşa Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken 8 bin Tl idari para cezası uygulandı.