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04.02.2021 - 18:08 | | DHA

FETÖ'den aranıyorlardı! Lüks villada yakalandılar

Ankara'da, FETÖ üyeliğinden aranan örgütün kapatılan Hür ve Sanayici İş Adamları Derneği'nin Başkanı Emin Erener ile eşi Nesrin Erener, saklandıkları lüks villada yakalanarak gözaltına alındı.

FETÖ'den aranıyorlardı! Lüks villada yakalandılar

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, firari FETÖ üyelerinin yakalanması için özel ekip kurdu. Özel ekibin yaptığı çalışmada, Ankara 16'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'FETÖ/PDY üyesi olmak' suçundan açılan dava kapsamında 5 yıldır aranan Emir Erener'in izine ulaşıldı.

Örgütün kapatılan Hür ve Sanayici İş Adamları Derneği Başkanı olan Emin Erener ile eşi Nesrin Erener'in, Çankaya ilçesindeki Beytepe mahallesinde bulunan 'gaygubet' evinde saklandığı tespit edildi.

FETÖden aranıyorlardı Lüks villada yakalandılar



Kameralarla izlenen villa tipi eve yapılan operasyonda, Emin Erener ile eşi Nesrin Erener, gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise altın kaplamalı ruhsatsız silah ele geçirildi. Nesrin Erener'in de 5'inci Sulh Ceza Hakimliği'nde açılan 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan açılan dava kapsamında arandığı belirlendi. Emin Erener'in örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu, kapatılan Zaman Gazetesi'nin ortaklarından Alaattin Kaya ile İmaj Dış Ticaret şirketinin ortağı olduğu tespit edildi.

Bakan Dönmez'den '400 ton altın' açıklamasıEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bundan 20 yıl önce birkaç kilogram mertebesinde olan altın üretimini artık tonlarla ifade ediyoruz. Hedefimiz, 5 yıl içerisinde yıllık 100 ton üretime ulaşmak ve böylece dünyada 100 tonun üzerinde üretim yapan 10 ülke arasına girmek." dedi.
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