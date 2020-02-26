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26.02.2020 - 14:03 | | AA

FETÖ'den yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis!

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 4 sanıktan 1'ine hapis cezası verildi, diğerleri ise beraat etti.

FETÖ'den yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis!

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, terör örgütü üyesi  oldukları iddiasıyla tutuksuz yargılanan Çağlar G, Rumeysa K, Huriye E. ve Fatma  İ. ile avukatları katıldı.

Sanıklardan Huriye E, savunmasında suçsuz olduğunu iddia ederek,  beraatını talep etti.

Terör örgütüyle bir bağının bulunmadığını öne süren Huriye E, önceki  duruşmalardaki ifadelerini tekrarladığını belirtti.

Diğer sanıklar da beraat talebinde bulundu.

Huriye E'yi FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına  çarptıran mahkeme heyeti, diğer sanıklar hakkında beraat kararı verdi.

 

 

Pitbull cinsi köpeklerin köpeğe saldırısı güvenlik kamerasına yansıdıManisa'da, pitbull cinsi 2 köpeğin, bir iş yeri önündeki ağaca bağlı köpeğe saldırısı güvenlik kameralarınca kaydedildi.
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