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09.06.2020 - 11:11 |

FETÖ'nün 7 mahrem imamı daha 17 askeriyle gözaltına alındı!

Son dakika haberi... İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki 'mahrem' yapılanmasına yönelik olarak düzenlenen operasyonlar kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen aralarında aktif görev yapan, asker, doktor ve öğretmenlerin de bulunduğu 44 şüpheliden 34'ü yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 7 mahrem imamın aktif doktor ve öğretmen, 17 askerin ise binbaşı ile astsubay arasında değişen rütbelerdeki askerler ile askeri öğrenciler olduğu öğrenildi.

FETÖ'nün 7 mahrem imamı daha 17 askeriyle gözaltına alındı!
Ferit ZENGİN / İSTANBUL

Sabah saatlerinde ilde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İstanbul merkezli olarak Tekirdağ, Uşak, Kocaeli, Ankara, Muğla, Aksaray ve Bingöl‘de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonlarda haklarında yakalama kararı bulunan askerlerin FETÖ’nün mahrem imamları ile ankesörlü telefonlarla görüşme yaptıkları ve TSK içerisindeki mahrem yapılanmada yer aldıkları belirtildi. Yapılan telefon görüşmeleri incelemesiyle tespit edilen şüpheli askerler arasında 1 Binbaşı, 3 Üsteğmen, 6 Teğmen 17 Astsubay ve askeri öğrencilerin bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan askerlerin bazılarının halen TSk içerisinde aktif görevde bulunan askerler, mahrem imamların ise kamuda çalışan öğretmen ile özel sektörde görev yapan doktorlar olduğu öğrenildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler stanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken adreslerinde bulunamayan ve firarda oldukları öğrenilen şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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