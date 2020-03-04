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04.03.2020 - 10:49 | | AA

FETÖ'nün ankesörlü telefon operasyonunda 2 tutuklama!

Trabzon merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

FETÖ'nün ankesörlü telefon operasyonunda 2 tutuklama!

Trabzon merkezli İstanbul, İzmir, Osmaniye, Malatya, Şanlıurfa ve  Afyonkarahisar'da 25 Şubat'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan,  aralarında aktif görevdeki öğretmen 2 "mahrem imam", astsubaylıktan istifa ederek  Trabzon Büyükşehir Belediyesinde görev yapan zabıta ile aktif görevdeki üsteğmen,  astsubay ve uzman çavuşun da aralarında bulunduğu 9 zanlının emniyetteki  işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan daha önce açığa alınan pilot üsteğmen  ile örgütün sözde mahrem imamı olduğu belirlenen öğretmen tutuklandı. Diğer  şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 2 askerin ise arandığı öğrenildi.

 

 

Konya'da tekme tokat dövülen gencin gasp edilme anı kameradaKonya'da bir market sahibini darp ederek kasadaki 2 bin lirayı ve 4 yabancı uyruklu şahsı tekme tokat dövdükten sonra paralarını, spor ayakkabılarını ve telefonlarını gasp eden 8 kişi polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, şüphelilerin tekme tokat şahısları gasp ettikleri anlar da güvenlik kameralarına yansıdı.
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