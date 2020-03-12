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12.03.2020 - 17:50 | | AA

FETÖ'nün emniyet mahrem imamına 17 yıl hapis ve para cezası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet mahrem imamlarından Mesut Zabun, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12 yıl, 2010 KPSS sorularının örgüt üyelerince ele geçirilmesi suçlamasından da 5 yıl hapis ve 384 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün emniyet mahrem imamına 17 yıl hapis ve para cezası

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Zabun ile tutuklu bulunduğu cezaevinden video konferans yöntemiyle bağlantı kurulurken, avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Görüşü sorulan duruşma savcısı, önceki celse açıkladığı esas hakkındaki mütalaasını tekrarladığını belirtti ve A vasfında emniyet mahrem imamı olduğu belirtilen sanığın "FETÖ üyeliği" ile "kamu kurumunun aleyhine zincirleme dolandırıcılık" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Esasa ilişkin savunma yapan Zabun ise üzerine atılı suçlamaları işlemediğini ifade ederek hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.

Sanık avukatlarının beyanlarının alınmasının ardından mahkeme heyeti hükmü açıkladı.

Buna göre sanık Zabun'a, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12 yıl, 2010 KPSS sorularını elde ederek sınavı kazandığı ve kamu kurumuna atandığı gerekçesiyle de "kamu kurumunun aleyhine zincirleme dolandırıcılık" suçundan 5 yıl hapis cezası verildi.

Sanığın kamu kurumunda çalıştığı süreyi göz önünde bulunduran mahkeme, Zabun'u ayrıca, 384 bin lira adli para cezasına çarptırdı.

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