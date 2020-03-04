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04.03.2020 - 09:37 | | AA/İHA

Son dakika... FETÖ'nün emniyet yapılanmasına operasyon: 18 şüpheli yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında 18 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika... FETÖ'nün emniyet yapılanmasına operasyon: 18 şüpheli yakalandı

 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 23'ü eski emniyet personeli, biri sivil şahıs olmak üzere 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 18 şüpheli yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 23'ü eski emniyet personeli ve bir sivil şahıs hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Ankara merkez ve ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 18 şüphelinin yakalandığı ifade edildi.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği bildirildi.

 

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