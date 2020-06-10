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10.06.2020 - 13:11 | | İHA

FETÖ'nün finans ağına ağır darbe!

Gelen bir son dakika haberine göre, Adana'da FETÖ'ye yönelik operasyonda ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 25 bin 800 dolar, 2 bin 75 Euro ve 5 bin 350 lira ele geçirildi.

FETÖ'nün finans ağına ağır darbe!

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, aralarında esnaf, ihraç olan polisler ve iş adamlarının da bulunduğu 63 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Adana merkezli, Mersin ve İstanbul’da, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti FETÖ’ye yönelik operasyonu başlattı. Özel Harekat polislerinin de desteği ile eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonda yakalanan zanlılar Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Zanlıların ev ile iş yerlerinde yapılan aramalarda 25 bin 800 dolar, 2 bin 75 Euro, 5 bin 350 lira, telsiz ve çok sayıda cep telefonu, tabanca ve tüfek ele geçirildi. Zanlıların FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü yöneticiliği ve örgüte üye olma, güncel finans yapılanması, yaşam/eğitim koçluğu adı altında örgüte eleman kazandırma veya örgütten kopmaların önlenmesi ve yurt dışına adam kaçırma olaylarına karıştığı öğrenildi.

Bilim Kurulu üyesi Mustafa Ilıcalı'dan mesai saati açıklaması: Mesailerde kademelendirme yapacağızSon dakika haberine göre Toplu Ulaşım Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, "Kovid sürecinde gördük ki bazı işler rahatlıkla evden yapılabiliyor. Bazı işlerin ofisten değil de evden yapılmasını sağlamamız lazım. İlk olarak mesailerde kademelendirme yapacağız" dedi.
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