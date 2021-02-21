FETÖ'nün gaybubet evlerinde yakalanan 13 şüpheli tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik devam eden soruşturmalar ve kovuşturmalar kapsamında firari durumdaki şüphelilere yönelik 16 Şubat tarihinde örgüt üyelerinin saklanma amacıyla kullandığı Gaybubet evi olarak tabir edilen 29 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 30 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adli makamlara sevk edilen 30 şüpheliden 13'ü tutuklandı. 16 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, bir şüpheli de serbest bırakıldı.