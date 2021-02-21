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21.02.2021 - 13:28 | | DHA

FETÖ'nün gaybubet evlerinde yakalanan 13 şüpheli tutuklandı

FETÖ/PDY soruşturma ve davalar kapsamında firari durumdaki örgüt mensuplarına yönelik Gaybubet evlerine yapılan operasyonda gözaltına alınan 30 şüphelinden 13'ü tutuklandı.16 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, bir şüpheli de serbest bırakıldı.

FETÖ'nün gaybubet evlerinde yakalanan 13 şüpheli tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik devam eden soruşturmalar ve kovuşturmalar kapsamında firari durumdaki şüphelilere yönelik 16 Şubat tarihinde örgüt üyelerinin saklanma amacıyla kullandığı Gaybubet evi olarak tabir edilen 29 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 30 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adli makamlara sevk edilen 30 şüpheliden 13'ü tutuklandı. 16 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, bir şüpheli de serbest bırakıldı.

Kaldırımda yürürken üzerine yaşlı adam düştüKAĞITHANE'de soğuk hava nedeniyle otele yerleştirilen bir kişi, sabah saatlerinde otelden kaçmak için pencereye çıktı. Pencereden düşen yaşlı adam, o sırada kaldırımda yürüyen Yusuf İşgören'in üzerine düştü. Düşme anı ise kameralara yansıdı.
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