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28.01.2021 - 19:40 | | AA

FETÖ'nün hücre evlerine operasyonda tutuklu sayısı 16'ya yükseldi

İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 11'i tutuklandı, tutuklu sayısı 16'ya yükseldi.

FETÖ'nün hücre evlerine operasyonda tutuklu sayısı 16'ya yükseldi

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şubesi ekiplerince örgütün hücre evlerinde yakalanan 35 şüpheliden 6'sı, farklı bir soruşturma kapsamında arandıkları illere gönderildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 22 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı, 11'i tutuklandı, 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece toplam tutuklu sayısı 16'ya yükseldi.

İzmir'de önceki gün, FETÖ'nün hücre evlerine yönelik 35 adrese düzenlenen operasyonda aralarında firari eski emniyet müdürü M.T. ile meslekten ihraç edilmiş hakim, asker ve emniyet mensuplarının da olduğu toplam 35 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye dün sevk edilen 7 zanlıdan aralarında firari eski emniyet müdürü M.T'nin de bulunduğu 5'i tutuklanmış, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Amsterdam'da yağma önlemleri başladıAmsterdam'da mağazalar, sokağa çıkma kısıtlamasını protesto eden göstericilerin yağmalama olaylarına karşı vitrinlerini tahta plaka ve beton bloklarla kapattı.
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