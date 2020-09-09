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09.09.2020 - 11:24 | | AA

FETÖ'nün "izdivaç imamÄ±" Ankara'da yakalandÄ±

FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n (FETÃ–) yeni yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik operasyon kapsamÄ±nda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n "izdivaÃ§ imamÄ±" olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼len Ali B. gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â

FETÖ'nün "izdivaç imamÄ±" Ankara'da yakalandÄ±

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Milli Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ± (MÄ°T) Ankara BÃ¶lge BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerinin FETÃ–'nÃ¼n yeniden yapÄ±lanmasÄ±nÄ±n deÅŸifresine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor.

15 Temmuz darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan daÄŸÄ±lmaya baÅŸlayan Ã¶rgÃ¼tÃ¼n belirli kademelerde yeniden yapÄ±lanmaya gittiÄŸi ihbarÄ±nÄ± deÄŸerlendiren ekipler, bu kapsamda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n "izdivaÃ§" faaliyetlerini yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ tespit ettikleri Ali B'yi teknik ve fiziki takibe aldÄ±. Ali B'nin Ã¶rgÃ¼tÃ¼n yurt dÄ±ÅŸÄ±nda bulunan yÃ¶neticilerinden aldÄ±ÄŸÄ± talimat doÄŸrultusunda, TÃ¼rkiye'de bulunan FETÃ– mensuplarÄ±nÄ±n Ã¶rgÃ¼t iÃ§i evlilik yapmalarÄ±nÄ± koordine ettiÄŸini belirleyen ekipler, dÃ¼zeledikleri operasyonla ÅŸÃ¼pheliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.

Â Ankara 8. Sulh Ceza Mahkemesince "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" suÃ§undan aranan Ali B'nin Ã¼zerinden Ã§Ä±kan telefonun incelenmesi sonucunda, ÅŸÃ¼phelinin Ã¶rgÃ¼t iÃ§i evlilikleri koordine ettiÄŸi anlaÅŸÄ±lan yazÄ±ÅŸmalar ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Â "HALA AKTÄ°F HÄ°ZMET EDÄ°YOR ZATEN"Â 

Â FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminin Ã¼zerinden 4 yÄ±l geÃ§mesine raÄŸmen Ã¶rgÃ¼t Ã¼yelerinin yeniden organize olmaktan vazgeÃ§mediÄŸini gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seren yazÄ±ÅŸmalarÄ±n bir kÄ±smÄ± ÅŸÃ¶yle:

Â " ... Bir abla var. Onun davasÄ± vs. problemi yok ÅŸÃ¼kÃ¼r. Bu arkadaÅŸa olur gibi. 1995. Gazi maliye mezunu. Boy 1.65-66 Ä°zmir'de oturuyor. Baba emekli. Mali mÃ¼ÅŸavirlik stajÄ± yapÄ±yor. 1,5 yÄ±lÄ± daha var bitirmesine. Anne baba girip Ã§Ä±ktÄ± beraat etti. ArkadaÅŸa uygunsa foto atayÄ±m."

Â " TamamdÄ±r, soruyorum abi."

Â "95 doÄŸumlu Ankara Ãœniversitesi bu yÄ±l mezun olacak, 1-2 dersi kalmÄ±ÅŸ. Ankara'da yaÅŸÄ±yor. Memleketi UÅŸak. Bizim evde kalÄ±yor. Aile bizimle aynÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸte. DosyasÄ± yok ÅŸimdilik. Ankara'da bir dershanede Ã¶ÄŸretmenlik yapÄ±yor. Maddi durumu Ã§ok iyi, manevi olarak da Ã§ok iyi birisi, enerjik, pozitif, hala aktif hizmet ediyor zaten."

Â "96'lÄ± YÄ±ldÄ±rÄ±m BeyazÄ±t Ãœniversitesi Maliye mezunu. 6 yÄ±l 3 ay ceza aldÄ± bu sene baharda. Ankara'da yaÅŸÄ±yor, ailesiyle kalÄ±yor. 15 Temmuz'dan beri normalde bizle kalÄ±yordu. KÄ±rÅŸehirli aslen. Ailesi Ã¶nceden bizdendi, ÅŸimdi aynÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸte deÄŸiller."

"KATALOG EVLÄ°LÄ°K" MODELÄ° SÃœRDÃœRÃœLÃœYOR

ÅžÃ¼pheli Ali B'nin el konulan dijital materyallerinin incelenmesi sonucunda, FETÃ–'nÃ¼n yeniden yapÄ±lanÄ±rken "katalog evlilik" modelini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼, evlenecek Ã¶rgÃ¼t mensubunun kiÅŸisel bilgileri, Ã¶rgÃ¼tle irtibat bilgileri, boyu-kilosu, mesleÄŸi, eÄŸitim durumu, karakteri, ailesinin durumu, kaÃ§ yÄ±ldÄ±r Ã¶rgÃ¼t iÃ§erisinde yer aldÄ±ÄŸÄ± ÅŸeklinde sÄ±nÄ±flandÄ±rma yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

MÄ°T'in, ByLock kullanÄ±cÄ± olduÄŸu da tespit edilen Ali B'nin irtibatlÄ± olduÄŸu kiÅŸiler Ã¼zerinden Ã¶rgÃ¼tÃ¼n TÃ¼rkiye izdivaÃ§ yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik araÅŸtÄ±rmalarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

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    Parkta dehÅŸet anlarÄ± kamerada! 11 yaÅŸÄ±ndaki çocuk tekme tokat dövüldüTekirdaÄŸâ€™da parkta arkadaÅŸlarÄ±yla oynayan 11 yaÅŸÄ±ndaki A.B., sallanma sÄ±rasÄ± nedeniyle tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± baÅŸka çocuÄŸun 33 yaÅŸÄ±ndaki ablasÄ± A.G. tarafÄ±ndan tekme tokat dövüldü. ÇocuÄŸun dövüldüÄŸü anlar, bölgedeki güvenlik kamerasÄ±na kaydedildi. Anne Derya B., çocuÄŸuna darp raporu alarak, darbedilme görüntüleriyle savcÄ±lÄ±ÄŸa gidip, A.G.'den ÅŸikayetçi oldu.
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