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09.03.2020 - 13:57 | | AA

FETÖ'nün 'mahrem imamı'na 8 yıl 1 ay hapis cezası

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasında askerlerden sorumlu "mahrem imam" olduğu iddia edilen sanığa 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

FETÖ'nün 'mahrem imamı'na 8 yıl 1 ay hapis cezası

7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Mahsun Akçakoca ile avukatı katıldı.

Sanık Akçakoca, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını öne sürdü.

Duruşma savcısı, sanığın askeri öğrencilerden sorumlu "büyük bölge talebe mesulü" olduğunu, daha sonra askerlerden sorumlu "öğretmen" konumunda bulunduğunu ve ByLock ile Eagle programlarını kullandığını kaydetti.

Sanığın "Alper" kod adını kullandığını ve sorumlu olduğu askerleri sabit hattan arayarak iletişim kurduklarını belirten savcı, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Akçakoca'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Korkunç! Çocuğunun gözü önünde genç kadına dehşeti yaşattıMersin'de 9 ay önce 2 çocuk annesi kadının, ayrıldığı eşi tarafından sokak ortasında pompalı tüfekle vurulma anına ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı. 7 yaşındaki çocuğunun önünde eski eşini vuran zanlının, saldırının ardından hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden ayrılması dikkat çekerken, ikinci kez hakim karşısına çıkacak olan Hatun K., eski kocasının en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyor.
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