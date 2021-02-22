FETÖ'nün 'mahrem' yapılanmasına yönelik Edirne merkezli operasyon

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün "mahrem" yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20 kişi için yakalama kararı çıkarıldı. Zanlılar arasında ihraç edilen akademisyen, doktor, askeri personel ile avukatların yanı sıra görevde olan 2 komiserin de bulunduğu öğrenildi.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince şüphelilere yönelik İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Erzincan, Samsun, Düzce, Aydın, Çanakkale, Ağrı ve Adıyaman'da başlatılan operasyon sürüyor.
Girdiği villada uyuya kalan hırsızı bağlayıp polise teslim ettilerBursa'nın İnegöl ilçesinde, girdiği villada uyuyakalan hırsızlık şüphelisi, Almanya'da yaşayan ev sahibinin kontrol etmelerini istediği komşular tarafından bulunup, bağlanarak etkisiz hale getirildi. Şüpheli polise teslim edilirken bölgedeki 3 villanın soyulduğu öğrenildi.