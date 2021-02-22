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22.02.2021 - 14:28 | | AA

FETÖ'nün 'mahrem' yapılanmasına yönelik Edirne merkezli operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem" yapılanmasına yönelik Edirne merkezli soruşturma kapsamında 11 ilde 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ'nün 'mahrem' yapılanmasına yönelik Edirne merkezli operasyon

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün "mahrem" yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20 kişi için yakalama kararı çıkarıldı. Zanlılar arasında ihraç edilen akademisyen, doktor, askeri personel ile avukatların yanı sıra görevde olan 2 komiserin de bulunduğu öğrenildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince şüphelilere yönelik İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Erzincan, Samsun, Düzce, Aydın, Çanakkale, Ağrı ve Adıyaman'da başlatılan operasyon sürüyor.

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