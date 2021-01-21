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21.01.2021 - 15:08 | | AA

FETÖ'nün mühendislerden sorumlu ilkokul mezunu 'mahrem ablaya' hapis

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, örgütün mühendisler sorumlusu "mahrem ablaya" 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

FETÖ'nün mühendislerden sorumlu ilkokul mezunu 'mahrem ablaya' hapis

9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Sümeyye Ş. ile avukatı katıldı.

Sanık Sümeyye Ş, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, ilkokul mezunu olduğunu, mühendislerden sorumlu olmasının söz konusu olamayacağını ileri sürdü.

Duruşma savcısı, sanığın Batman kadın yapılanmasında "mühendisler sorumlusu mahrem abla" olarak faaliyet yürüttüğünü belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Sümeyye Ş'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

Öte yandan, sanığın eşinin de aynı suçtan ceza aldığı ve halen tutuklu bulunduğu öğrenildi.

Koronalı botoks partisi andıran ortamda dudağından oluyordu!Eskişehir’de bir kadın, arkadaşının tavsiyesi üzerinde 20-30 kişinin bir arada olduğu evde adını bilmediği kişiye yaptırdığı dudak dolgusu sonrasında neredeyse dudaklarını kaybediyordu.
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