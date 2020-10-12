MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri FETÖ’nün paralarını peynir kutusunda saklayan ablalar adliyede
ABONE OL
12.10.2020 - 12:02 | | İHA

FETÖ’nün paralarını peynir kutusunda saklayan ablalar adliyede

Kütahya'daki FETÖ operasyonunda ele geçirilen paraları peynir kabında saklandığı ortaya çıkan şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından gruplar halinde adliyeye sevk ediliyor.

FETÖ’nün paralarını peynir kutusunda saklayan ablalar adliyede

Kütahya Emniyet Müdürlüğü’nün yaptığı perşembe günü yaptığı eş zamanlı operasyonla 21 kişi gözaltına alınırken, zanlıların ele geçirilen paraları peynir kabında saklandığı ortaya çıkmıştı. 21 şüpheliden 3’ü geçtiğimiz cumartesi günü adliyeye sevk edilmiş ve aynı gün tutuklanarak cezaevine konmuştu. Gözaltındaki 21 kişiden 5'i kadın toplum 9 kişi daha adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemleri devam ederken, halen gözaltında olan 9 kişinin ise yarın adliyeye gönderileceği kaydedildi.

 

Eyüpsultan TEM Otoyolunda kaza! 2'si polis 5 yaralıİstanbul Eyüpsultan TEM Otoyolu Kemerburgaz sapağında iki otomobilin çarpıştığı kazada,2'si polis 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, TEM Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 12 Ekim ölü sayısı ve korona tablosu...

Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 12 Ekim ölü sayısı ve korona tablosu...

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem...

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem...

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ağlayarak halktan özür diledi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ağlayarak halktan özür diledi

Sahte içkiden hayatını kaybeden avukatın yakınları konuştu

Sahte içkiden hayatını kaybeden avukatın yakınları konuştu

Sıradaki Haber