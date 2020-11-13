FETÖ'nün polis akademisine yerleştirdiği 3 kişi Antalya'da yakalandı

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün kripto haberleşme programı bylock kullanıcısı olan ve hakkında 3 yıldır aranma kaydı bulunan A.Y. Kepez ilçesinde bulunan hücre evinde yakalandı. A.Y., Antalya Cumhuriyet Başsavcılığında hakkında yapılan işlemlerin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Yine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan yürütülmekte olan soruşturmalar kapsamında Polis Akademisinden ilişiği kesilen ve yapılan araştırmalarda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü tarafından Polis Akademisine yerleştirildikleri tespit edilen 3 şahsın yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

10 Kasım tarihinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı, yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Yakalanan 3 şüphelinin haklarında yapılan işlemlerin ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği bildirildi.