MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri FETÖ'nün sözde 'bölge talebe mesulüne' 6 yıl 10 ay hapis
ABONE OL
07.07.2020 - 13:48 | | DHA

FETÖ'nün sözde 'bölge talebe mesulüne' 6 yıl 10 ay hapis

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt evlerinde kaldığı ve 'Bölge talebe mesulü' olduğu iddialarıyla tutuksuz yargılanan Emine A., 6 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün sözde 'bölge talebe mesulüne' 6 yıl 10 ay hapis

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık Emine A., hazır bulundu. Örgüt evlerinde kaldığı ve örgütün sözde 'Bölge talebe mesulü' olduğu iddialarıyla yargılanan Emine A., "Örgütle hiçbir alakam yok. Suçsuzum. Beraatimi istiyorum. Evlerinde kaldım ama yönetici pozisyonum yoktu. Tanık ifadelerini kabul etmiyorum" dedi.

2 tanığın dinlendiği davada, mahkeme heyeti tutuksuz sanık Emine A.'yı, 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Heyet, Yargıtay sürecini göz önüne alarak sanığın tutuksuzluk halinin devamına karar verdi.

 

Sultangazi'de yürek sızlatan olay! Havasızlıktan öldülerSultangazi'de, Anadolu'dan kapalı kasa kamyonetlerle getirilen 4 kurbanlık havasızlıktan öldü. Kurbanlıkların 2'si ise ölmek üzereyken sahipleri tarafından sokak ortasında kesildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'ya ağır darbe!

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'ya ağır darbe!

Yüz binlerce çalışanı kapsıyor! O paraları faiziyle geri ödersiniz...

Yüz binlerce çalışanı kapsıyor! O paraları faiziyle geri ödersiniz...

CHP'de kurultay kulisleri hareketli

CHP'de kurultay kulisleri hareketli

Son dakika... Bakan Koca'dan önemli uyarı! 'Bir hafta sonraki testlerde öğreneceğiz'

Son dakika... Bakan Koca'dan önemli uyarı! 'Bir hafta sonraki testlerde öğreneceğiz'

Sıradaki Haber