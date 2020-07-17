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17.07.2020 - 15:20 | | AA

FETÖ'nün sözde emniyet mahrem imamına 7 yıl 6 ay hapis cezası

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün sözde "emniyet mahrem imamı" olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün sözde emniyet mahrem imamına 7 yıl 6 ay hapis cezası

11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan sanık B.S.Ö, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada ilk olarak esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın, örgüte ait öğrenci evlerinde kalması, "Nusret" kod adıyla "emniyet mahrem imamı" olarak faaliyet yürütmesi, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olması ve örgütün sivil imamlarıyla büfe telefonları ve ankesörlü hatlar üzerinden iletişim sağladığı dikkate alınarak üzerine atılı ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan üst sınırdan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık, FETÖ/PDY üyesi olmadığını ve örgütsel bir konumunun bulunmadığını ileri sürerek, "ByLock programını kullanmadım. FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasıyla bir bağlantım yoktur. Mütalaayı kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık B.S.Ö'yü ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak mevcut halinin devamına karar verdi.

Adana'da, FETÖ soruşturması kapsamında "emniyet mahrem imamı" olduğu iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmış, iddianamede sanığın, kullanmadığını savunduğu ByLock'tan "katalog evliliği" talep ettiği bilgisi yer almıştı.

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