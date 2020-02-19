FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 36 gözaltı

Terör örgütü FETÖ'nün TSK içerisindeki hücresel yapılanmasına yönelik olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında harekete geçildi.

Daha önce gerçekleşen bir operasyonda gözaltına alınıp etkin pişmanlık yasasından yararlanarak itirafçı olan bir örgüt mensubunun verdiği ifadeler ile ankesör sistemi olarak adlandırılan, (örgütsel gizlilik amacıyla kullanıldığı tespit edilen sabit hatlardan örgütün mahrem imamları tarafından ardışık arama) yöntemle aranıp görüştükleri tespit edildi.

Bu bilgiler doğrultusunda harekete geçen ekipler, 1 binbaşı, 1 yüzbaşı, 3 üsteğmen, 1 teğmen, 27 astsubay, 2 uzman çavuş olmak üzere 35’i muvazzaf 52 TSK personeli ile örgütün TSK mahrem yapılanmasında, ‘mahrem imam’ olarak görevlendirilmiş 3 örgüt yöneticisinin de arasında bulunduğu 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ekipleri, tamamı Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli olan 17’si ihraç ve açıkta, 35'i aktif 52 subay, astsubay ve uzman çavuşun yakalanması için savcılık talimatıyla harekete geçti.

Dün gece 26 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, haklarında gözaltı kararı verilen 36 şüpheli ismi yakalayıp gözaltına aldı. Aralarında 3 mahrem imam ile 33 aktif subay, astsubay ve uzman çavuşun bulunduğu 36 şüpheli TEM Şube'ye götürülüp sorguya alındı.

Haklarında gözaltı kararı verilen 17'si ihraç 19 firari ismin yakalanması için polisin çalışmaları devam ediyor.