FETÖ'ye ankesörlü telefon operasyonu: 6 gözaltı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin TSK'daki askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün 'mahrem abileri' tarafından ankesörlü telefonlardan ardışık olarak arandıkları tespit edilen 4'ü muvazzaf asker, 4'ü eski askeri öğrenci, 1'i görevden uzaklaştırılan askeri personel, 1'i de emekli askeri personel olmak üzere toplam 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Karar doğrultusunda Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah erken saatlerde Konya ve Isparta'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. 4 şüpheli ise aranıyor.