Feyzanur atladı mı yoksa atıldı mı?

Gaziantep’te, lise öğrencisi Feyzanur Saydam (17), önceki gece 7’nci kattaki evlerinin balkonundan düştü. Feyzanur’u kanlar içinde görenler, polis ve sağlık ekiplerini aradı. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahelenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Feyzanur Saydam, doktorların tüm çabasına rağmen sabaha karşı hayatını kaybetti. Saydam’ın cenazesi otopsinin ardından ailesine teslim edilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Feyzanur’un da birkaç ay önce Twitter’da kadın cinayetleriyle ilgili olarak “Bana bir gün ulaşılamazsa kaçmamışımdır kaybedilmişimdir, ben bir yerden aşağı atlamam Allah korkum var benim ama biri atmıştır, uyuşturucu kullanmam zorla verilmiştir. Bir gün hashtaglerden biri olursam bulunacak kılıfların hiçbirini yapmam, hakkımı arayın” yazdığı ortaya çıktı.

Feyzanur Saydam’ın şüpheli ölümü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Twitter’da #feyzayaneoldu etiketiyle açılan başlık kısa süre TT oldu. Olaya siyasetten kadın platformlarına kadar birçok tepki geldi. İşte o tepkilerden bazıları şöyle:

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya sosyal medya hesabından ‘2021’in ilk günü yüreğimiz Feyzanur Saydam için sızladı. 17 Ağustos 2020’de , “Ben bir yerden atlamam Allah korkum var benim ama biri atmıştır,...’ twitini atmış” ifadelerini kullandı.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka da genç kızın attığı tweeti alıntılayarak “Dün 7. kattan düşerek(!) ölmüş” yazdı.

Şule Çet Dayanışma Platformu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şule Çet davası ile başlayan “Benden haber alamazsanız, yüksekten atılmışımdır. İntihar süsü verilmiştir. Susmayın, hakkımı arayın’ denilerek başlayan akımda, Feyza’da böyle tweet atmıştı. Feyza’nın intihar ettiği iddia ediliyor. Biz şimdi onun hakkını arayacağız” ifadelerini kullandı.

‘Aydınlatılsın’

Üniversite Kadın Meclisleri ise şu paylaşımı yaptı: Feyza #DuyguDelen’in ölümünden sonra “Ben bir yerden aşağı atlamam ama biri atmıştır” tweetini atmıştı. Etkin soruşturma yürütülerek Feyza’nın şüpheli ölümü aydınlatılsın.