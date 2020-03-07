Fezleke sayısı yüzde 100 arttı

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile ilgili üç fezlekenin TBMM’ye ulaşmasının ardından AK Parti’nin, “dokunulmazlık” dosyalarıyla ilgili nasıl bir süreç işleteceği merak edilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya dönüşü uçakta gazetecilere konuyla ilgili önemli mesajlar verdi. Erdoğan, “Gerek avukatım olsun gerek yargı olsun bu şahıs ile ilgili davaları açtılar. Yani dokunulmazlığının kaldırılmasına varıncaya kadar bu süreci takip edecekler” dedi. Cumhurbaşkanı’nın açıklaması, “dokunulmazlığın kaldırılması” yönünde, “hızlıca” bir çalışma yapılacağının işareti olarak değerlendirilirken, Özkoç ile birlikte toplam 28 milletvekili hakkında 55 yeni dokunulmazlık fezlekesi TBMM Anayasa-Adalet Karma Komisyonu’na sevk edildi. Böylece karma komisyona sevk edilen dokunulmazlık dosyası sayısı 170’i aşkın milletvekili hakkında olmak üzere 960’a ulaştı. Özkoç dışında, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla CHP’li milletvekilleri hakkında 120’nin üzerinde fezleke olduğu öğrenilirken, Meclis’e gönderilen dosyaların sayısının 1 yılda yüzde 100’ün üzerinde artış göstermesi dikkati çekti.



En fazla 2 ay çalışacak



AK Parti’nin, “dokunulmazlığının kaldırılması” yönünde karar vermesi durumunda TBMM Anayasa-Adalet Karma Komisyonu toplanarak Özkoç’un dosyalarını hazırlık komisyonuna havale edecek. Hazırlık komisyonu ve karma komisyon birer ay olmak üzere en fazla iki aylık bir çalışma yapacak. Komisyon raporunun dokunulmazlığın kaldırılması yönünde çıkması durumunda TBMM Genel Kurulu’nda, oylama yapılacak ve basit çoğunlukla karar alınacak. AK Parti yöneticileri, Özkoç’un fezlekesinin komisyon gündemine alınıp alınmayacağı konusunu önümüzdeki günlerde değerlendireceklerini belirtirken, bunun yöntemi ve diğer dosyaların ne olacağı konusunda tartışmalar yaşanıyor.



AK Parti içinde ağırlıklı olarak Özkoç’un dokunulmazlığının kaldırılacağı beklentisi ifade edilse de bundan sonraki süreçte CHP’nin söylem ve tavırlarının da kararda etkili olacağı dile getiriliyor. Partinin hukukçu vekillerinden bazıları, “terör bağlantısı” içermeyen suçlarda dokunulmazlığın kaldırılmaması yönünde görüş bildirirken, kimi hukukçu vekiller ise, “Cumhurbaşkanı’na hakaret”in dokunulmazlığın kaldırılması için yeterli bir suç unsuru olduğunu düşünüyor. Partide, bazı vekiller Özkoç’un dosyasının tek başına değil, aynı içerikli tüm dosyalarla birlikte değerlendirilebileceğini ifade ediyor.