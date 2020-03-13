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13.03.2020 - 11:45 |

Fifteen Seconds festivali ertelendi

21-22 Nisan tarihleri arasında Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilmesi planlanan Türkiye’nin ilk anti-konferansı Fifteen Seconds Festival’in Corona Virüs salgını sebebiyle 3 – 4 Kasım 2020 tarihlerine ertelenmesi kararı alındı.

Fifteen Seconds festivali ertelendi

İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan Corona Virüsü, uluslararası etkinliklerin de askıya alınmasına sebep oldu. Türkiye’deki durum hakkında açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, hükümetin tüm önlemleri aldığını, ancak olası ihtimallere karşı virüsün yayılmaması için uluslararası tüm kongre ve etkinliklerin iptal edilmesinin gerekli olduğunu açıklaması üzerine Fifteen Seconds Festival de 3 – 4 Kasım 2020 tarihlerinde gerçekleştirilmek üzere ertelendi.

Festivale katılanların, konuşmacıların ve ziyaretçilerin sağlığının her zaman öncelikli planda olduğunun altını çizen Manastır Kurucusu Muhammed Attila Sevim; “Dünyanın pek çok ülkesinde insan sağlığını tehdit eden Corona Virüsü sebebiyle etkinliğimizi 3 – 4 Kasım tarihlerine erteleme kararı aldık. Festivaldeki konuşmacılarımızın dünyanın dört bir yanından gelecek olması nedeniyle hiç kimsenin sağlığını tehlikeye atmak istemiyoruz” açıklamalarında bulundu.

Etkinlikle ilgili detaylı bilgi önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.

Festival alanına giriş biletleri belirlenen yeni tarihlerde de geçerli olacaktır. Festival ile ilgili tüm gelişmeleri https://fifteenseconds.istanbul/festival/ web sitesinden takip edebilirsiniz.

    İkinci vakanın son durumunu canlı yayında açıkladıBilim Kurulu üyesi Firdevs Aktaş corona virüs hakkında açıklamalarda bulundu. Aktaş, ikinci vakanın durumunun kontrol altında ve iyi olduğunu açıkladı. Üye Firdevs Aktaş, "Yoğun bakım ihtiyacı olan bir hasta olmadığını biliyoruz." ifadelerini kullandı.
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