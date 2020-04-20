Fikir Eş Anlamlısı Nedir? Fikir Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Eş anlamlı kelimeler, tanım olarak aynı açıklamaya sahip olan ancak yazılışları farklı sözcüklerdir. Fikir, de eş anlam bakımından oldukça zengin bir örnektir.

Fikir Nedir?

Fikir, isim kökenli bir sözcük olarak kullanılmaktadır. Bu kelimenin manası “zaman ötesinde ve yalnızca ruhen algılanabilen gerçeklik” olarak tanımlanmaktadır. Bu kapsamda dışarıdaki dünyanın kişinin zihnine yansıması fikir olarak kabul edilmektedir.

Fikir Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Fikir kelimesinin; düşünce, görüş ve kuruntu olmak üzere farklı eş anlamları bulunmaktadır. Bu sözcüklerin cümle içerisinde kullanımıyla alakalı örnekler ise aşağıda yer almaktadır.

- Bu fikir/ düşünce tarzıyla ortak bir nokta buluşmamız mümkün değil.

- Bence yanlış bir fikre/ kuruntuya kapılmışsın.

- Benim de bu konudaki fikrimi/ görüşümü sorduğunuz için size çok teşekkür ederim.