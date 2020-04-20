MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Fikir Eş Anlamlısı Nedir? Fikir Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler
ABONE OL
20.04.2020 - 18:25 |

Fikir Eş Anlamlısı Nedir? Fikir Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Fikir, günlük yaşantımızda sıkça karşılaştığımız kelimeler arasında yer almaktadır. Bu kapsamda sözcüğün TDK anlamı ve eş anlamlısı da aynı oranda araştırılmaktadır. Peki, fikir kelimesinin doğru yazılışı nasıldır? Bu kelimenin eş anlamı var mı? Sizler için fikir sözcüğü hakkında tüm merak edilenleri derledik.

Fikir Eş Anlamlısı Nedir? Fikir Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Eş anlamlı kelimeler, tanım olarak aynı açıklamaya sahip olan ancak yazılışları farklı sözcüklerdir. Fikir, de eş anlam bakımından oldukça zengin bir örnektir.

Fikir Nedir?

Fikir, isim kökenli bir sözcük olarak kullanılmaktadır. Bu kelimenin manası “zaman ötesinde ve yalnızca ruhen algılanabilen gerçeklik” olarak tanımlanmaktadır. Bu kapsamda dışarıdaki dünyanın kişinin zihnine yansıması fikir olarak kabul edilmektedir.

Fikir Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Fikir kelimesinin; düşünce, görüş ve kuruntu olmak üzere farklı eş anlamları bulunmaktadır. Bu sözcüklerin cümle içerisinde kullanımıyla alakalı örnekler ise aşağıda yer almaktadır.

- Bu fikir/ düşünce tarzıyla ortak bir nokta buluşmamız mümkün değil.

- Bence yanlış bir fikre/ kuruntuya kapılmışsın.

- Benim de bu konudaki fikrimi/ görüşümü sorduğunuz için size çok teşekkür ederim.

 

Yerli solunum cihazları Başakşehir Şehir Hastanesi'ne teslim edildiBaykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, seri üretimine başlanan yerli solunum cihazlarına ilişkin, "İnşallah yüksek teknolojili medikal cihazlarda da kıvılcım olur, Milli Teknoloji Hamlesi'yle bu dönüşüm devam eder ve ülkemiz hak ettiği yere gelir. Bugün zaten dünyanın üretimde de, tedarikinde de çok zorluk çektiği cihazı, dışarıdan tedarik edilemeyen komponentlerine varıncaya kadar yerli olarak üretmiş olduk." dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fakir Eş Anlamlısı Nedir? Fakir Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Fakir Eş Anlamlısı Nedir? Fakir Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Ücretsiz izne eksik gün ayarı! Milyonları kapsıyor

Ücretsiz izne eksik gün ayarı! Milyonları kapsıyor

'Fakirler koronadan ölsün' diyerek denize girmişlerdi! Cezaları belli oldu

'Fakirler koronadan ölsün' diyerek denize girmişlerdi! Cezaları belli oldu

Duygulandıran hareket! Cezayir'den gelen işçiler bıraktı! 'Sevgili kız kardeşim...'

Duygulandıran hareket! Cezayir'den gelen işçiler bıraktı! 'Sevgili kız kardeşim...'

Sıradaki Haber