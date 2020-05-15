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15.05.2020 - 07:00 | | SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

Filipinler ‘ATAK’a geçti

Savunma Sanayi Başkanlığı ve TUSAŞ yetkilileri, iki yıldır Filipinli muhatapları ile ATAK ihracatı için temaslarını sürdürüyor.

Filipinler ‘ATAK’a geçti
SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

Bu sürede Filipinli pilotlar ATAK’la deneme uçuşları yaptı, iki ülke arasında devletten devlete Savunma Sanayisi İşbirliği Mutabakat Muhtırası imzalandı. Milliyet’in edindiği bilgilere göre, ATAK’ın motor lisans sorunu sebebiyle henüz satış için nihai bir sözleşme imzalanmadı. Ancak görüşmeler olumlu bir şekilde sürüyor.

Daha önce Amerikan malı helikopter alımı için çalışmalar yürüten Filipinler ordusu, Türk yapımı ‘ATAK’ helikopterlerinden satın almaya karar verdi.

Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, düzenlediği basın toplantısında Filipinler Hava Kuvvetleri’nin (PAF) ABD yapımı Apache veya Viper saldırı helikopterleri yerine Türk yapımı ATAK saldırı helikopterlerinin satın alınacağını açıkladı. Lorenzana, ABD helikopterlerini satın almaktan vazgeçmelerinin nedeninin ABD ile Filipinler arasındaki ilişkilerin sorunlu olmasından değil, Türk saldırı helikopteri ATAK’ın aynı verimi daha ucuza sağlaması olduğunu ifade etti. “Saldırı helikopteri satın alma bütçemiz sadece 13 milyar Filipin Pezosu” diyen Lorenzana, “İhtiyacımızı ABD’den karşılarsak yalnızca 1 ila 2 saldırı helikopteri alabiliriz. Oysa aynı miktardaki paraya en az 6 adet Türk ATAK helikopteri satın alabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

ATAK helikopterlerini “dünyanın en iyi saldırı helikopterlerinden biri” diye öven Filipinli bakan, müzakerelerin koronavirüs krizinden önce gerçekleştiğini de duyurdu. DIŞ HABERLER SERVİSİ

 

 

 

 

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