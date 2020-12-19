MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Film gibi kovalamaca! 3 kişi yakalandı
ABONE OL
19.12.2020 - 04:23 | | DHA

Film gibi kovalamaca! 3 kişi yakalandı

Pendik'te kısıtlamayı ihlal eden 3 kişi, polisin 'dur' ihtarına uymayıp otomobille kaçmaya başladı. Polisten kaçan 3 kişi, kaza yapınca yakalandı. Otomobilde yapılan aramalarda, silah ve uyuşturucu madde bulunurken, 3 şüpheli gözaltına alındı. Kaza anı ve sonrasında yaşananlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Film gibi kovalamaca! 3 kişi yakalandı

Olay, saat 01.00 sıralarında Pendik Hukukçular Caddesi üzerinde yaşandı. Ersin D., kullandığı 34 BHS 941 plakalı otomobil ile sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında uygulanan denetim noktasında, polisin 'dur' ihtara uymayıp kaçmaya başladı. Otomobili kovalayan polis ekipleri, aracı Hukukçular caddesi üzerinde sıkıştırdı. Ani manevra yapmak isteyen sürücünün otomobili, yan kayarak yol kenarındaki oto galerinin parkına girdi. Park halindeki sıfır bir otomobile çarpıp duran otomobilin içindeki 3 kişi, polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Film gibi kovalamaca 3 kişi yakalandı

OTOMOBİLDEN SİLAH VE UYUŞTURUCU ÇIKTI

Kaza yapan otomobilde yapılan aramalarda, bir adet tabanca ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Otomobildeki 3 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, polisten kaçan otomobilin yan döndükten sonra kayarak oto galeride bulunan park halindeki sıfır otomobile çarpması kameralara yansıdı. Görüntülerde, otomobilin etrafını saran polis ekiplerinin, otomobildeki kişileri kıskıvrak yakaladıkları anlar yer alıyor.

OLAY SONRASI ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Ayrıca, kaza sonrası yaşananlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, otomobildeki kişilerin polis tarafından çıkarılarak yere yatırılması ve daha sonra yapılan üst aramaları görülüyor.

Film gibi kovalamaca 3 kişi yakalandı

OTO GALERİNİN SAHİBİ KONUŞTU

Kazanın yaşandığı, oto galerinin sahibi Hüseyin Türkyılmaz yaşananlarla ilgili olarak, "Memur arkadaşlar, zanlı arkadaşın arabasını kovalarken, arabayı kaydırması sonucu bizim otoparktaki aracımıza vurarak, maddi hasar oluşturdu bize. Allah'tan memur arkadaşlar yakaladılar da kaçamadılar. Bize bilgi verdiler, gerekli işlemleri yapıyorlar şu an. Galerideki sıfır aracımıza vurdu. Allah'tan bir tanesine denk geldi" şeklinde konuştu.

Test yaptırıp yola çıktılar, HES koduna takıldılarGaziantep'te, koronavirüs testi yaptırıp yola çıkan Mesut S. (26), ile ağabeyi Abdullah S. (28)nin testinin pozitif, kardeşinin de temaslı olduğu Aksaray'da polis kontrolünde HES kodu sorgulamasında belirlendi. Ambulansla karantinaya alınmak için KYK yurduna götürülen kardeşlere 3 bin 150şer TL idari para cezası uygulandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mucize kurtuluş! Son anda kurtuldular

Mucize kurtuluş! Son anda kurtuldular

Erken emekli olmanın 6 formülü!

Erken emekli olmanın 6 formülü!

Aşının içeriğinde hangi maddeler yer alıyor?

Aşının içeriğinde hangi maddeler yer alıyor?

Son dakika... Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Son dakika... Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet