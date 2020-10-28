Film gibi soygun girişimi! Suç ortağı şirketin güvenlik görevlisi çıktı

Silahlı soygun girişimi, geçen 28 Ağustos günü, Merkezefendi Mahallesi Hüdai Oral Caddesi üzerinde bulunan bir özel güvenlik şirketinin para transfer merkezinde yaşandı. Özel bankaların kuryeliğini yapan ve ATM'lere para taşıyan özel güvenlik şirketine, otomobil ile 3 kişi geldi. Yüzlerinde bez maske bulunan şüphelilerden biri otomobilde kalırken, 2'si güvenlik şirketinin kapısına geldi. Bu ikiliden biri de kendisini kargo görevlisi olarak tanıtıp, içeri girdi.

Belinden tabancasını çıkardı. Durumu fark eden şirketin güvenlik görevlisi de tabancasına sarıldı. Ancak soyguncu, özel güvenlik görevlisini, üzerine atlayıp etkisiz hale getirdi.

Bu sırada, diğer güvenlik görevlileri yardıma gelerek, tabancalarını çıkardı. Şüpheli de havaya tek el ateş edip, kaçtı. Şüpheliler otomobil ile uzaklaşırken, o anlar iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Görüntülerde şüphelilerin, 13 milyon lira bulunan özel güvenlik şirketinin önünden defalarca geçerek, keşif yaptıkları görüldü.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ ŞUBEDE ÇALIŞAN GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÇIKTI

Kaçan şüphelilerin izini süren Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını mercek altına aldı. Yapılan çalışmalar sonunda kimlikleri tespit edilen 3 şüpheli ile3 suç ortakları, özel harekat ekiplerinin katılımıyla 26 Ekim günü düzenlenen operasyona yakalanıp, gözaltına aldı.

Şüphelilerden M.A.'nın para toplama merkezinde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı ve suç ortaklarına bilgi sızdırdığı, olay günü izinli olduğu ortaya çıktı. Kendisini kargo görevlisi olarak tanıtan B.Y.'nin de M.A. ile akraba olduğu belirlendi. B.Y., M.A., K.S., R.T., İ.Y. ve Ç.H. adlı 6 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden B.Y., adliyeye getirilirken kendilerini görüntüleyen gazetecilere soygun girişimini kendilerinin yapmadığını söyledi.