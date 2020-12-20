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20.12.2020 - 22:40 | | İHA

Film sahnelerini aratmayan kovalamaca! Yakalandı

Aksaray’da bekçilerin şüphe üzerine 'dur' ihtarında bulunduğu 1 kişi koşarak kaçarken, bekçiler ve şüpheli arasında yaşanan kovalamaca film sahnelerini aratmadı.

Olay, Tacin Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mahallede devriye atan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı mahalle ve çarşı bekçileri parkta şüpheli olarak gördüğü 3 şahsı denetlemek istedi. 3 şahıs koşarak kaçmaya başlarken, 'dur' ihtarında bulunan bekçiler kaçan şüphelilerin peşine düştü.

Şüpheli 3 şahsın her birinin farklı yönlere kaçması sonucu bekçiler telsizden anons ederek durumu İl Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezi'ne bildirdi. Anonsun ardından haber merkezi diğer ekipleri de bölgeye sevk etti. Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler bölgeyi adeta abluka altına aldı.

Yapılan arama çalışmalarında bir şahsın kaçtığını gören bekçiler, olay yerine gelen sivil ekip otosuna binerek polislerle birlikte şüphelinin peşine düştü. Şüpheli ve bekçiler arasında yaşanan kovalamaca anı kameralara yansırken, kaçan şüphelilerden birisi çok geçmeden bir sitenin otoparkında yakalandı.

Yakalanan ve isminin Şambaz Y. (23) olduğu öğrenilen şüpheli bekçiler tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Şüpheli, basın mensuplarının “Neden kaçtın” sorusuna, “Abi vallahi cezasından kaçtım. Kuran çarpsın bak” diye cevap verdi.

Kelepçelenen şüpheli olay yerinde sivil ekip otosuna bindirilirken, burada yapılan sorgulamasında herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.
Şambaz Y.’nin kısıtlamada muaf belgesi olmadığı ve kısıtlamaya uymadığı için kaçtığı öğrenilirken, 3 bin 150 TL ceza uygulandı.

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