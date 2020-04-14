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14.04.2020 - 20:00 |

Filyasyon nedir, hangi anlama geliyor? Filyasyon çalışması corona virüste nasıl yapılıyor? Bakan Koca duyurdu

Günün en çok konuşulan konularından biri de Filyasyon oldu. Peki Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın gün itibariyle açıkladığı Filyasyon nedir, ne anlama geliyor? Filyasyon nasıl oluyor? İşte milyonlarca vatandaşımızın merak ettiği Filyasyon ile ilgil merak edilenler...

Filyasyon nedir, hangi anlama geliyor? Filyasyon çalışması corona virüste nasıl yapılıyor? Bakan Koca duyurdu

Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca corona virüsle ilgili Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Corona covid-19 açıklamalarıyla ilgili yapılan değerlendirmelerin ardından filyasyon nedir? sorusunun yanıtı çok sayıda interner kullanıcısı tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Filyasyon ne demek? İşte, o konuyla ilgili bilgiler.

FİLYASYON NEDİR, NASIL OLUR?

Filyasyon kelimesi tıpta hastalığın kaynağını bulmak anlamına gelmektedir. Özellikle bulaşıcı hastalıklarda yapılan hastalığın ilk ortaya çıkış nedenini bulmak için yapılan çalışma anlamına gelmektedir.

Filyasyon, herhangi bir bulaşıcı hastalığın hangi sebeplerden ötürü kaynaklandığının tespit edilmesi işlemine verilen isimdir. Başka bir deyişle kaynak arama çalışmasıdır. Bu çalışmalar neticesinde tehlikenin hala devam edip etmediği ve başka insanların risk altında olup olmadığı gibi önemli bilgiler elde edilebilmektedir.

Filyasyon çalışmaları bulaşıcı hastalıklar mücadele etmede çok önemlidir.

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