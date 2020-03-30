Fındık Dolması nasıl yapılır? Fındık Dolması tarifi ve malzemeleri

Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün gelinler Fındık Dolması yapıyor. Ekran başındaki izleyiciler Fındık Dolması tarifi ve malzemeleri nelerdir sorularına yanıt aramaya devam ediyor. Haftanın beş günü boyunca ekrana gelen Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler her gün yapılan yemeklerin ardından gün sonunda kayınvalideleri tarafından aldıkları puanlar ile çeyrek altının sahibi olabilmek için yarışıyor. Peki Fındık Dolması nasıl yapılır?

FINDIK DOLMASI MALZEMELERİ

1 demet karalahana

2 su bardağı fındık

1 çay bardağı pirinç

1 adet soğan

1 avuç kuş üzümü

2 yemek kaşığı tereyağı

Tuz, karabiber

1 çay kaşığı zerdeçal

Pişirmek için

Et suyu

Üzeri için

Sarımsaklı yoğurt

Tereyağı,

Toz kırmızı biber

FINDIK DOLMASI YAPILIŞI:

Karalahanaları yumuşamaları için bir tencerede hafifçe haşlayın. Haşlanan karalahanaların ortasındaki damar kısımlarını keserek çıkartmak yerine sarabilecek gibi olsun diye biraz ezin.

Bir tava alıp, robottan geçirdiğiniz fındıkları kavurmaya başlayın. Tereyağı, pirinç, tuz, kuş üzümü, zerdeçal ve karabiberi ekleyin. Beraber kavurun ve bir tabağa aktarın.

Boşalan tavanıza az miktarda su koyun, ince ince doğradığınız soğanı suda öldürün, şeffaflaşıncaya kadar pişirin.

Üzerine az et suyu ve tabaktaki fındıklı malzemeleri ekleyip beraber kavurun.

Pişen malzemelerinizle karalahanaları sarıp, tencerenize yerleştirin. Üzerine su ve et suyu ekleyip, pişmeye bırakın. Sarımsaklı yoğurt ve tereyağında kızarttığınız pul biber ile servis edin.