Fındık Dolması nasıl yapılır? Fındık Dolması tarifi ve malzemeleri
Fındık Dolması yapıyor. Fındık Dolması konusunda hünerlerini sergileyecek olan gelinler gün sonundan kayınvalideleri tarafından yapılacak puanlamanın ardından çeyrek altının sahibi olabilmek için mücadele edecek. Ekran başında Gelinim Mutfakta yarışmasını takip eden izleyiciler Fındık Dolması nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir sorusuna yanıt arıyor.
Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün gelinler Fındık Dolması yapıyor. Ekran başındaki izleyiciler Fındık Dolması tarifi ve malzemeleri nelerdir sorularına yanıt aramaya devam ediyor. Haftanın beş günü boyunca ekrana gelen Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler her gün yapılan yemeklerin ardından gün sonunda kayınvalideleri tarafından aldıkları puanlar ile çeyrek altının sahibi olabilmek için yarışıyor. Peki Fındık Dolması nasıl yapılır?
FINDIK DOLMASI MALZEMELERİ
1 demet karalahana
2 su bardağı fındık
1 çay bardağı pirinç
1 adet soğan
1 avuç kuş üzümü
2 yemek kaşığı tereyağı
Tuz, karabiber
1 çay kaşığı zerdeçal
Pişirmek için
Et suyu
Üzeri için
Sarımsaklı yoğurt
Tereyağı,
Toz kırmızı biber
FINDIK DOLMASI YAPILIŞI:
Karalahanaları yumuşamaları için bir tencerede hafifçe haşlayın. Haşlanan karalahanaların ortasındaki damar kısımlarını keserek çıkartmak yerine sarabilecek gibi olsun diye biraz ezin.
Bir tava alıp, robottan geçirdiğiniz fındıkları kavurmaya başlayın. Tereyağı, pirinç, tuz, kuş üzümü, zerdeçal ve karabiberi ekleyin. Beraber kavurun ve bir tabağa aktarın.
Boşalan tavanıza az miktarda su koyun, ince ince doğradığınız soğanı suda öldürün, şeffaflaşıncaya kadar pişirin.
Üzerine az et suyu ve tabaktaki fındıklı malzemeleri ekleyip beraber kavurun.
Pişen malzemelerinizle karalahanaları sarıp, tencerenize yerleştirin. Üzerine su ve et suyu ekleyip, pişmeye bırakın. Sarımsaklı yoğurt ve tereyağında kızarttığınız pul biber ile servis edin.