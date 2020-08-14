Firar etmişti! Polis başka şehre götürdü

Hürriyet'in haberine göre; Ecevit Kıymaz (41), 28 ayrı hırsızlık suçundan yakalanarak cezaevine konuldu. Bu suçlardan yapılan yargılamalarda 22 yıl hapis cezasına mahkûm edildi. Cezasının bir bölümünü Sincan Kapalı Cezaevi’nde geçiren Kıymaz, daha sonra Sincan Açık Cezaevi’ne nakledildi. Ecevit Kıymaz, kızı Kader’i arayıp “Anneni öldüreceğim” dedikten sonra boşandığı eski eşi Ayşe O.’yu (36) öldürmek için firar etti.

KORUMAYA ALINDI

Yozgat’ta oturan Ayşe O., 11 Ağustos’ta polisi arayarak “Cezaevinden firar eden eski eşim beni öldürecek” diyerek ihbarda bulundu. Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hemen harekete geçerek Ayşe O. ile kızı Kader K.’yi korumaya aldı. Önleyici tedbir kapsamında korumaya alınan Ayşe O. ile kızı kadın sığınma evine yerleştirilmek istendi. Ancak Ayşe O. “Eski eşim sığınma evinde de bizi bulur” diyerek bunu kabul etmeyince polis ekiplerinin korumasında başka bir ilde, istedikleri bir adrese götürüldü. Ayşe O. ile kızı güvenli adreste 24 saat süreyle korumaya alınırken, Kızmaz’ın yakalanması için de Yozgat ve Ankara Emniyeti ortak çalışma başlattı. Yapılan istihbari çalışmalarda Kıymaz’ın Yozgat’ın Sorgun ilçesine geldiği belirlendi. Burada MOBESE ve güvenlik kamera incelemesinde Kıymaz, son olarak Sorgun Otogarı’nda görüldü. İlçenin giriş çıkışları polis ekiplerince tutulurken, ilçe merkezindeki çok sayıdaki adreste arama yapıldı. Kıymaz, Cumhuriyet Caddesi üzerinde eski eşinin oturduğu evin adresini araştırırken 12 Ağustos’ta yakalandı.