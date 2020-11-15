Firari eski emniyet müdürü yakalandı

Sezer’in, FETÖ’nün örgüte teslimiyeti, sadakati ve bağlılığı en üst seviyedekileri nitelemek için kullandığı “A5” kategorisinde yer aldığı belirlendi.

Üzerinde başka birine ait nüfus cüzdanı çıkan Sezer, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Sezer’in, Sivas Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü’nde görev yaptığı dönemde de “usulsüz dinleme” konusunda yürütülen idari soruşturma kapsamında ceza aldığı öğrenildi.