15.11.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
Firari eski emniyet müdürü yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve 3 yıldır aranan firari zanlı eski 1. sınıf emniyet müdürü Yüksel Sezer, Ankara’da düzenlenen operasyonla yakalandı.
Sezer’in, FETÖ’nün örgüte teslimiyeti, sadakati ve bağlılığı en üst seviyedekileri nitelemek için kullandığı “A5” kategorisinde yer aldığı belirlendi.
Üzerinde başka birine ait nüfus cüzdanı çıkan Sezer, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
Sezer’in, Sivas Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü’nde görev yaptığı dönemde de “usulsüz dinleme” konusunda yürütülen idari soruşturma kapsamında ceza aldığı öğrenildi.