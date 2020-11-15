MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Firari eski emniyet müdürü yakalandı
ABONE OL
15.11.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Firari eski emniyet müdürü yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve 3 yıldır aranan firari zanlı eski 1. sınıf emniyet müdürü Yüksel Sezer, Ankara’da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Firari eski emniyet müdürü yakalandı

Sezer’in, FETÖ’nün örgüte teslimiyeti, sadakati ve bağlılığı en üst seviyedekileri nitelemek için kullandığı “A5” kategorisinde yer aldığı belirlendi.

Üzerinde başka birine ait nüfus cüzdanı çıkan Sezer, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Sezer’in, Sivas Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü’nde görev yaptığı dönemde de “usulsüz dinleme” konusunda yürütülen idari soruşturma kapsamında ceza aldığı öğrenildi.

Bostanlı'da deniz yeşile büründüİzmir'in Karşıyaka ilçesi Bostanlı sahilinde deniz yüzeyini halk arasında 'deniz marulu' olarak adlandırılan yeşil su bitkisi kapladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Tarihte İstanbul depremleri

Tarihte İstanbul depremleri

Öğrenim kredi borcu olan 5 milyon kişiye müjde!

Öğrenim kredi borcu olan 5 milyon kişiye müjde!

Avrupa'nın en büyük çevre projesi

Avrupa'nın en büyük çevre projesi

Firari eski emniyet müdürü yakalandı

Firari eski emniyet müdürü yakalandı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet