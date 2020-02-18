Fırat-Dicle barajları depreme dayanıklı

DSİ eski Daire Başkan Yardımcısı Hidropolitik Akademi Merkezi Başkanı Dursun Yıldız, DSİ eski mühendisi Yusuf Başlamışlı tarafından hazırlanan raporda, Karakaya Barajı’nın, Atatürk Barajı’ndan sonra kurulu güç olarak en büyük ikinci yapı olduğu belirtilirken, son depremin ardından barajın güvenliği konusunda hiçbir problem yaşanmadığı belirtildi. Dicle ve Fırat Nehri üzerinde inşa edilen tüm barajların deprem dayanıklı yapılar olduğu vurgulanan raporda; “Karakaya Barajı’nın projelendirilmesinde barajın depreme dayanıklılığı için temelde deprem ivmesi olarak 0,20g gövde için ise 0,37g değerleri alınarak deprem tahkiki yapılmıştır. Barajın zemin etütlerinde çok detaylı çalışmalar yapılmış ve gövde betonu kalitesi çok sıkı şekilde denetlenmiştir” denildi. Karakaya’nın, elektrik üretiminde önemli bir paya sahip olduğuna dikkat çekilerek; “Karakaya Barajı ve HES depremin merkez üssüne 28 km. Yapılan incelemelerde barajda ve yardımcı yapılarında baraj güvenliğini etkileyebilecek hiçbir hasarın oluşmadığı, şalt sahası ve trafo merkezinde kısmi ve hızla onarılabilen hasarların mevcut olduğu tespit edilmiştir” ifadelerine yer verildi.