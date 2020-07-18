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18.07.2020 - 10:55 | | AA

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde toplam 6 terörist gözaltına alındı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde 4, Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li olmak üzere, 6 teröristin gözaltına alındığını bildirdi.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde toplam 6 terörist gözaltına alındı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda, Fırat Kalkanı bölgesinde 4, Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı." ifadelerine yer verildi.

Yıllık kazançları 96 milyon liran olan yasa dışı bahis çetesi çökertildi!Ankara merkezli olarak 17 ilde, yasa dışı bahis çetesine yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında organizatörlerin de bulunduğu 52 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda çok sayıda suça konu dijital materyal ve doküman ele geçirilirken, örgüt hesaplarında yapılan incelemede ise yıllık yaklaşık 96 milyon TL haksız kazanç elde edildiği saptandı.
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