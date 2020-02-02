Fırat’ın batısında büyük hareketlilik

Suriye’nin kuzeyinde, çatışmalar büyüyerek devam ediyor. Astana ve Soçi Mutabakatlarına uymayan Suriye Rejimi, 12 Ocak’ta ateşkes kararının alındığı İdlib Çatışmasızlık Bölgesi’nde saldırılarını sürdürüyor. İdlib’in en büyük ilçesi Maaret El Numan’ı ele geçiren Rusya destekli Esad güçleri, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) 7 nolu Tel Tukan Gözlem Noktası’nın da bulunduğu Serakib’e yöneldi. Serakib ile Maaret El Numan’ı bağlayan M5 karayolu üzerinde Rejim ve muhalifler arasındaki çatışmalar şiddetlendi.



Rejim, Maaret el Numan’ı ele geçirip saldırılarını İdlib’in kuzeyine doğru artırırken, Suriye Milli Ordusu (SMO) güçleri, Rejim kontrolündeki Halep kuzeyine operasyon başlattı. Tadef hattında Rusya-Rejim ortak kontrol noktalarından birini ele geçiren SMO’nun, Rusya ve Rejim bayraklarını çiğnediği ana ilişkin videolar paylaşıldı. Tadef istikametinde ilerleyen SMO güçleri, El-Bab batısındaki Şale Radar Üssünü, Tel Rahhal ve Karabişe’yi ele geçirdi. Ancak yerel kaynaklar, SMO güçlerinin bu noktalardan daha sonra geri çekildiğini ileri sürdü. Böylece Suriye’nin kuzeyindeki çatışmalara yeni bir cephe açılmış oldu.



TSK’dan önlem



Serakib’in doğusunda bulunan TSK’ya ait 7 nolu gözlem noktası ve çevresinde güvenlik önlemleri artırılırken, yerel kaynaklar Türk askerinin, 7 Nolu gözlem noktası çevresinde yeni kontrol noktaları kurduğunu bildirdi. Sarakib’in güneyine ve kuzeyine noktalar kurduğu belirtilen TSK’nın, Serakib’in doğusuna da yeni bir nokta kurduğunu ve kente giden yolları kontrol altına aldığı kaydedildi. Halep’in batısındaki TSK’nın 5 Nolu Gözlem Noktasının bulunduğu Raşidin de de çatışmalar yoğunlaştı. Yerel kaynaklar, Raşidin hattında Rejime ait bir tankın ATGM füzesi ile vurulduğunu aktardı.



Milli Savunma Bakanlığı’nın 28 Ocak’ta yaptığı, “İdlib’de görev yapan gözlem ve kontrol noktalarının güvenliğini tehlikeye atacak her türlü girişime tereddütsüz karşılık verileceği” açıklamasının ardından da, gözlem noktalarına takviyeler arttı. Önceki gün de Hatay sınır hattına zırhlı personel taşıyıcıları (ZPT) ile komando ve mühimmat sevkiyatı gerçekleştirildi. Türk savaş uçaklarının dün Suriye sınır hattında uçuş yaptığı da öne sürüldü.



Diyanet’ten İdlib’e yardım konvoyu



Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından “Yolun İyilik Olsun” sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Bursa İl Müftülüğü, ilçe müftülükleri ve sivil toplum kuruluşlarınca, deprem bölgesi Elazığ’daki mağdurlar ve İdlib’deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 41 tır yardım malzemesi toplandı. İnsani yardım malzemesi, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıktı. Uğurlama programına, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da katıldı. Öte yandan Türkiye’nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen obüs ve tankları taşıyan TIR’lardan oluşan askeri konvoy, Gaziantep’in İslahiye ilçesine ulaştı.