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26.12.2020 - 16:32 | | AA

'Fırına gidiyorum' dedi cezayı yedi

Edirne'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını, "Fırına ve alışverişe gidiyorum." bahanesiyle kısıtlamayı ihlal edenlere cezai işlem uygulandı.

'Fırına gidiyorum' dedi cezayı yedi

Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, tüm ekiplere kısıtlamadan muaf olma durumunu suistimal edenlerin tespit edilmesi maksadıyla denetimleri artırmaları talimatını verdi.

İl ve ilçe merkezlerinde farklı noktalarda denetimler sıklaştırıldı

 

İZİN BELGELERİ KONTROL EDİLDİ

Polis ekipleri, Talatpaşa Caddesi'nden yaya olarak geçen 2 kişiyi durdurarak izin belgelerini ve kimliklerini kontrol etti.

İzin belgesi olmayan kişiler "Fırına, alışverişe gidiyorum" gerekçelerini öne sürdü.

İkamet ettikleri mahallenin dışında oldukları belirlenen 2 kişi hakkında tutanak tutuldu.

Ekipler DSİ kavşağında da kısıtlamaya uymayan 4 kişi hakkında işlem yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de kentteki kavşaklarda denetim gerçekleştirdi.

İzin belgeleri olan ancak trafik kurallarına uymayan 24 sürücü hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi törende açıkladı: Yerli otomobil müjdesi!Gelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Gölbaşı Şehir Geçişi Açılışı'na canlı bağlantı ile katıldı. Erdoğan konuşmasında, "Her sınamadan alnımızın akıyla çıktık. Ok yaydan çıkmıştır ve hedefine doğru ilerlemektedir. Türkiye yeni küresel mimaride siyasi ve ekonomik olarak hak ettiğini mutlaka alacaktır." ifadelerini kullandı. ETİ Maden Lityum Üretim Tesisi Açılış Töreni'nde konuşan Erdoğan, "Ülkemizdeki bor rezervleri lityum da içeriyor. Projemiz TOGG otomobilinin pillerinde kullanılacak lityumun da buradan temin edilmesini planlıyoruz." dedi.
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