22.11.2020 - 15:13 | | DHA
Fırında hamur asansörüne sıkışan işçi hayatını kaybetti!
Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde hamur taşımak için kullanılan asansöre sıkışan Ferhat Özdemir (37), hayatını kaybetti.
Olay, gece saatlerinde Topbaşı Mahallesi’nde bulunan ekmek fırınında meydana geldi. Fırında gece vardiyasında çalışan Ferhat Özdemir, ekmek hamurunun taşındığı hamur asansörüne sıkıştı.
Ağır yaralanan Özdemir, ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. Özdemir, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kozlu ilçesine bağlı Çardaş Köyü’nde bugün sabah saatlerinde toprağa verilen Özdemir'in ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Tuzla'da kedi kesip poşete koyan kadın hastaneye götürüldü!İstanbul Tuzla’da sokaktan yakaladığı kedileri keserek eve götürüp yediği iddia edilen kadın, hayvan severlerin ihbarı ile yakalandı. Yakalanan kadının ilk ifadesinde kedileri kesip yediğini itiraf ettiği öğrenildi. "5199 Sayılı Hayvan Haklarını Koruma Kanununa Muhalefet" konusundan 6 suç kaydı bulunan ve "Paranoid Şizofren" tanısıyla 6 ay psikolojik tedavi gördüğü belirlenen kadın savcılık talimatıyla akıl ve ruh sağlığı ile ilgili tedavi için hastaneye gönderildi.