MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Fırında limonlu köfte nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte Gelinim Mutfakta’nın bugünkü tarifi fırında limonlu köfte…
ABONE OL
31.03.2020 - 15:07 |

Fırında limonlu köfte nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte Gelinim Mutfakta’nın bugünkü tarifi fırında limonlu köfte…

Gelinim Mutfakta programı yeni haftanın ikinci gününde kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Ekranların sevilen programında gelinler bugün fırında limonlu köfte yapıyorlar. Ekranları başında programı izleyenler yemek tarifini araştırmaya başladılar. Peki fırında limonlu köfte nasıl yapılır, tarifi nedir?

Fırında limonlu köfte nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte Gelinim Mutfakta’nın bugünkü tarifi fırında limonlu köfte…

Fatih Ürek'in sunuculuğunu gerçekleştirdiği Gelinim Mutfakta hafta içi her gün Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Programda 4 gelin yaptıkları yemekler ile birbirleriyle rekabet ediyor. Bugün yapılan tarif ise fırında limonlu köfte oldu. Yemek tadımından sonra ise puanlama yapılacak. Peki fırında limonlu köfte nasıl yapılır? İşte malzemeleri...

 FIRINDA LİMONLU KÖFTE MALZEMELERİ

200 gr dana kıyma

200 gr tavuk kıyması

50 gr rendelenmiş kaşar peyniri

3 limon

1 limonun rendelenmiş kabuğu

1 tatlı kaşığı limon suyu

2 yumurta

2 dilim bayat ekmek içi

2 çorba kaşığı galeta unu

1 yumurta sarısı

2 çorba kaşığı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

FIRINDA LİMONLU KÖFTE NASIL YAPILIR?

Limonları yıkayıp kurulayın.

İnce halkalar halinde dilimleyin.

Ekmekleri suda ıslatıp elinizde sıkın.

Dana ve tavuk kıymalarını bir kaba alıp peynir, ekmek içi, rendelenmiş limon kabuğu, 1 tatlı kaşığı limon suyu, tuz ve karabiberi ilave edip yoğurun.

Hazırladığınız köfte harcından ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizde yuvarlayın.

Köfteleri önce yumurta sarısına sonra galeta ununa bulayın.

Fırın tepsisini yağlayıp köfteleri dizin.

Önceden ısıtılmış 200 dereceye ayarlı fırında 30 dakika pişirin.

Limon dilimlerini servis tabağına yan yana dizin.

Üzerine köfteleri yerleştirip servis yapın.

Halkbank Genel Müdürü açıkladı! İşte esnaf destek paketinin detayları...Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan CNN Türk'e yaptığı açıklamada esnaf destek paketinin detaylarını anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Dayanışma çağrısını da desteklediklerini belirten Arslan, "Halkbank olarak gereken desteği vereceğiz. Tüm yurttaşlarımıza tüm vatandaşlarımıza bu kampanyaya destek olma çağrısında bulunuyoruz" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tarihleri...

Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tarihleri...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 4380 lira ödeme...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 4380 lira ödeme...

Minibüs ve otobüslerde koronevirüs denetimi

Minibüs ve otobüslerde koronevirüs denetimi

2020 İşsizlik maaşı ne kadar, kimler işsizlik maaşı alabilir?

2020 İşsizlik maaşı ne kadar, kimler işsizlik maaşı alabilir?

Sıradaki Haber