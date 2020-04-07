Fırtına eğitim uçağını ters döndürdü

Tekirdağ ve çevresinde 2 gündür etkili olan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığı 9 derece olan ilçede, hızı saatte zaman zaman 90 kilometreye çıkan rüzgar, Çorlu Atatürk Havalimanı’nda park halinde bulunan eğitim uçağını yaklaşık 10 metre sürükleyerek, ters döndürdü. Uçağın devrilmesiyle olay yerine itfaiye ekipleri gönderildi. Uçak yapılacak hasar tespitinin ardından kaldırılacak.
Şiddetli rüzgar ayrıca yol kenarlarında bulunan tabelalar ile ağaçları devirip, bazı binaların çatılarını uçurdu. Sokaklarda bulunan çöp konteynerleri fırtına nedeniyle sürüklendi.
Meteoroloji yetkilileri fırtınanın gün boyu devam edeceğini bildirdi.
Trakya’da karantinaya alınan ilk köyKırklareli’nin Pınarhisar ilçesine bağlı Kurudere köyü, Trakya’da corona virüs nedeniyle karantinaya alınan ilk köy oldu. Köye giriş ve çıkışlar jandarma ekipleri tarafından durdurulurken, 2 kişinin korona virüs pozitif çıktığı 350 nüfuslu köyden sadece muhtarlık izin belgesi eşliğinde tarımsal faaliyetler için çıkış yapılıyor.