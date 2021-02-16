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16.02.2021 - 22:56 | | DHA

Fırtına İzmir'i vurdu! Ortalık savaş alanına döndü

İzmir'de etkili olan fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, çatılar uçtu. Bayraklı ilçesinde bir baca, koparak bir otomobil üzerine düştü. Karşıyaka ilçesinde ise bir binanın uçan sac çatısı, yola düştü. Kimsenin yaralanmadığı iki olay anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kent genelinde akşam saatlerinde etkili olan ve hızı saatte 100 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi ve binaların çatıları uçtu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli fırtına uyarısının ardından mesailerine aralıksız devam eden itfaiye ve belediye ekipleri, devrilen ağaçlarla uçan çatıları bulundukları yerlerden kaldırdı.

Fırtına İzmiri vurdu Ortalık savaş alanına döndü


BACA VE ÇATININ UÇTUĞU ANLAR KAMERADA

Öte yandan Bayraklı ilçesinde bir baca, koparak bir otomobil üzerine düştü. Karşıyaka ilçesinde ise bir binanın uçan sac çatısı, yola düştü. Kimsenin yaralanmadığı iki olay anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, seyir halindeki bir otomobilin üzerine kopan baca düşüyor. Başka bir görüntüde ise bir binanın üzerinden sökülen sac çatı sokağa uçuyor. Fırtına kent genelinde etkisini sürdürürken, ekiplerin yaşanabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuzda beklediği bildirdi. 

Fırtına İzmiri vurdu Ortalık savaş alanına döndü


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